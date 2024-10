Cityrumors.it - “Sono dei veri cialtroni…”, il missile dell’ex Dg ai Friedkin

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex dirigente giallorosso ne ha per tutti, ma anche per se stesso ma sugli americani è durissimo: “Non hanno capito nulla e fanno peggio” “deicialtroni“. Non ci va sul sottile l’ex direttore generale della Roma nei confronti dei, i proprietari della società giallorossa e, vedendo quello che hanno combinato negli ultimi mesi, forse è stato anche leggero, conoscendo bene Walter Sabatini. I Friekin i proprietari della Roma chestati definiti da Sabatini dei cialtroni (Ansa Foto) Cityrumors.itL’accusa è di quelle pesanti, di quelle che non passano inosservate. Frasi che fanno parlare e che soprattutto agitano il popolo romanista già abbastanza rumoroso nei confronti degli americani che stanno guidando la Roma.