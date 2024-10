Sinwar in fuga nei tunnel di Gaza il giorno prima della strage del 7 ottobre: il video diffuso da Israele (Di sabato 19 ottobre 2024) Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di Gaza prima e dopo l’attacco di Hamas contro Israele. Il leader di Hamas, appena ucciso da Israele con un raid, nel filmato recuperato dalle forze di difesa israeliane (Idf) viene ripreso mentre si muove con la famiglia nei tunnel sotto Gaza. Le immagini partono dalla tarda serata del 6 ottobre 2023 e proseguono oltre la mezzanotte, prima dell’attacco portato la mattina del 7 ottobre. Sinwar in fuga, il video della sera prima della strage del 7 ottobre Anche alla vigilia del brutale massacro, Sinwar era impegnato per la sua sopravvivenza e quella della sua famiglia”, ha detto il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa. “Qualche ora prima del massacro, Sinwar e la sua famiglia fuggirono da soli nel tunnel si rifornirono di cibo, acqua, cuscini, una televisione e altre provviste per una lunga permanenza”. Secoloditalia.it - Sinwar in fuga nei tunnel di Gaza il giorno prima della strage del 7 ottobre: il video diffuso da Israele Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Yahyainneidie dopo l’attacco di Hamas contro. Il leader di Hamas, appena ucciso dacon un raid, nel filmato recuperato dalle forze di difesa israeliane (Idf) viene ripreso mentre si muove con la famiglia neisotto. Le immagini partono dalla tarda serata del 62023 e proseguono oltre la mezzanotte,dell’attacco portato la mattina del 7in, ilseradel 7Anche alla vigilia del brutale massacro,era impegnato per la sua sopravvivenza e quellasua famiglia”, ha detto il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa. “Qualche oradel massacro,e la sua famiglia fuggirono da soli nelsi rifornirono di cibo, acqua, cuscini, una televisione e altre provviste per una lunga permanenza”.

