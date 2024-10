Sicurezza stradale, al via i lavori per i nuovi marciapiedi in via Fortini (Di sabato 19 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn nuovo intervento per la Sicurezza stradale, in particolare per la tutela dei pedoni. Da lunedì 21 ottobre inizieranno i lavori per la realizzazione del marciapiede in via Fortini tra via Belisario Vinta e via del Paradiso.In Firenzetoday.it - Sicurezza stradale, al via i lavori per i nuovi marciapiedi in via Fortini Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn nuovo intervento per la, in particolare per la tutela dei pedoni. Da lunedì 21 ottobre inizieranno iper la realizzazione del marciapiede in viatra via Belisario Vinta e via del Paradiso.In

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondrio - sicurezza stradale in via don Bosco : "Serve di più" - Torna d'attualità la questione della sicurezza stradale in via Don Bosco: i consiglieri di Sondrio Democratica, infatti, presenteranno un'interrogazione in occasione della seduta del consiglio comunale di venerdì prossimo in cui chiedono alla giunta del sindaco Marco Scaramellini se... (Sondriotoday.it)

Oltre 800 studenti coinvolti nella sicurezza stradale : eventi educativi in provincia di Gorizia - È essenziale che i giovani comprendano non solo i rischi a cui sono esposti, ma anche l’importanza di comportamenti prudenziali, come l’uso del casco e il rispetto delle norme stradali. Facebook WhatsApp Twitter Numerosi giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Gorizia hanno partecipato a spettacoli informativi sulla sicurezza stradale, ideati dalla ... (Gaeta.it)

Nuovi progetti per la sicurezza stradale : interventi sulla via Cristoforo Colombo - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . L’Assessore Patanè ha messo in evidenza il costo sociale annuo di questi eventi, che ammonta a circa 900. L’iniziativa, che si inserisce in un ampio piano di intervento urbano, è motivata dal numero significativo di incidenti registrati negli ultimi anni in queste aree e mira a ridurre il rischio per gli ... (Gaeta.it)