Sfida tra aspiranti imprenditori. Le idee innovative in gara per trasformarsi in nuove aziende (Di sabato 19 ottobre 2024) Cinquanta imprenditori e innovatori in gara per convincere una giuria della bontà della propria idea imprenditoriale. È partita ieri al Ctrl+Alt Museum di via Riviera la Techstars startup weekend, l'evento che consente di sviluppare la propria proposta grazie anche ai 20 mentor presenti, esperti in innovazione, accademici, investitori, tra cui gli imprenditori Renato Cifarelli e Fabrizio Capobianco. "La bravura dell'aspirante imprenditore è avere un'idea sostenibile – ha spiegato Salvo Trotta, vicepresidente di Activators Pavia che organizza l'evento – ma anche la capacità di aggregare altre persone". Giunto alla quinta edizione, il format internazionale, basato sul concetto "dall'idea all'impresa", offre a studenti, designer, sviluppatori e chiunque abbia un'idea innovativa l'opportunità di trasformarla in realtà in soli due giorni.

