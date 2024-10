Senigallia, la rabbia della madre del 15enne Leonardo: “Mi diceva: ‘I professori vedono ma continuano a fare lezione senza dire niente’ “ (Di sabato 19 ottobre 2024) Viktoryia, 39 anni, di Minsk, ora vive con il solo obbiettivo di lottare per suo figlio: “Leonardo chiedeva aiuto, ma loro non l’hanno ascoltato”. A uccidere Leonardo, secondo sua madre, sono stati i bulli ma anche il silenzio dei professori: “E gli dicevo: ma tu l’hai detto ai professori? E lui rispondeva: sì ma vanno avanti con la lezione come niente fosse. Il 9 ottobre era andato a parlare col prof di sostegno, ma quello gli aveva spiegato che la scuola è obbligatoria fino a 16 anni.” Alla finw, poco prima del suicidio, semvrava che ce l’avesse fatta da solo, che avesse appoanato le tensioni: “Il 10 ottobre, tre giorni prima di spararsi in bocca con la pistola del padre, è tornato a casa e ha detto: mamma ho sistemato la cosa da me, ho fatto l’uomo, ho stretto la mano a uno di loro. Ma il giorno dopo, venerdì 11 ottobre, l’ho rivisto muto, angosciato. Thesocialpost.it - Senigallia, la rabbia della madre del 15enne Leonardo: “Mi diceva: ‘I professori vedono ma continuano a fare lezione senza dire niente’ “ Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Viktoryia, 39 anni, di Minsk, ora vive con il solo obbiettivo di lottare per suo figlio: “chiedeva aiuto, ma loro non l’hanno ascoltato”. A uccidere, secondo sua, sono stati i bulli ma anche il silenzio dei: “E gli dicevo: ma tu l’hai detto ai? E lui rispondeva: sì ma vanno avanti con lacome niente fosse. Il 9 ottobre era andato a parlare col prof di sostegno, ma quello gli aveva spiegato che la scuola è obbligatoria fino a 16 anni.” Alla finw, poco prima del suicidio, semvrava che ce l’avesse fatta da solo, che avesse appoanato le tensioni: “Il 10 ottobre, tre giorni prima di spararsi in bocca con la pistola del padre, è tornato a casa e ha detto: mamma ho sistemato la cosa da me, ho fatto l’uomo, ho stretto la mano a uno di loro. Ma il giorno dopo, venerdì 11 ottobre, l’ho rivisto muto, angosciato.

La madre di Leonardo Calcina - suicida per bullismo : «Chi ha sbagliato tra i prof deve pagare» - Leonardo chiedeva aiuto, ma loro non l'hanno ascoltato». La donna adesso pretende «giustizia: che quei bulli vadano dritti in riformatorio. Viktoryia Ramanenka è la madre di Leonardo Calcina. Leonardo e il preside del Panzini Viktoryia, 39 anni, di Minsk, professione contabile, ha una laurea in economia e commercio.

