Sean “Diddy” Combs e la strana passione per la royal family: «Era ossessionato da William e Harry» (Di sabato 19 ottobre 2024) Sean “Diddy” Combs, al momento dietro le sbarre al Metropolitan Detention Center di Brooklyn dopo che due giudici gli hanno negato la cauzione, è in questi mesi al centro di un polverone mediatico senza precedenti, ribattezzato “Il #MeToo della musica”. Puff Daddy è accusato di «tratta di essere umani a scopo sessuale» ed è in arresto dal 16 settembre 2024; Combs si è dichiarato non colpevole.Tutto è nato nel novembre del 2023, quando la sua ex, la cantante Cassie Ventura, ha intentato una causa contro di lui, sostenendo che il magnate della musica l’abbia violentata, affermando di aver subito oltre dieci anni di abusi. Dopo di lei, molte altre donne hanno testimoniato contro il rapper, scoperchiando un vaso di Pandora e dando il via a uno scandalo che sta coinvolgendo moltissime celebrities. Metropolitanmagazine.it - Sean “Diddy” Combs e la strana passione per la royal family: «Era ossessionato da William e Harry» Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024), al momento dietro le sbarre al Metropolitan Detention Center di Brooklyn dopo che due giudici gli hanno negato la cauzione, è in questi mesi al centro di un polverone mediatico senza precedenti, ribattezzato “Il #MeToo della musica”. Puff Daddy è accusato di «tratta di essere umani a scopo sessuale» ed è in arresto dal 16 settembre 2024;si è dichiarato non colpevole.Tutto è nato nel novembre del 2023, quando la sua ex, la cantante Cassie Ventura, ha intentato una causa contro di lui, sostenendo che il magnate della musica l’abbia violentata, affermando di aver subito oltre dieci anni di abusi. Dopo di lei, molte altre donne hanno testimoniato contro il rapper, scoperchiando un vaso di Pandora e dando il via a uno scandalo che sta coinvolgendo moltissime celebrities.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abusi sessuali alle feste : . Sean Combs - sei nuove denunce - Le nuove sei cause per abusi sessuali sono state presentate a nome di due donne e quattro uomini, tra cui un ragazzo di allora 16 anni che afferma di esser stato costretto a spogliarsi e farsi toccare nel 1998 a uno dei White Parties del musicista nella sua villa di East Hampton; un altro accusatore, che lavorava ai White Parties come addetto alla sicurezza, sarebbe stato aggredito nel 2006; ... (Quotidiano.net)

Nuove denunce contro Sean “Diddy” Combs - per la prima volta da un ragazzo minorenne - Un’altra Jane Doe ha affermato che Combs l’ha aggredita violentemente e violentata in un bagno nel 1995 durante una festa a Brooklyn per il video musicale di Smalls, “One More Chance”. Prima della serie di denunce di lunedì, tutti le presunte vittime, che hanno citato in giudizio Combs, erano adulti al momento dei presunti abusi, sebbene un produttore discografico di Chicago abbia ... (Metropolitanmagazine.it)

Nuove accuse contro Sean Diddy Combs : “Ha stuprato uomini e donne minacciandoli di morte e ha abusato di un minore” - Nuove gravissime accuse nei confronti di Sean Diddy Combs. Sei nuove persone hanno intentato una causa contro il rapper. Le accuse da cui dovrà difendersi sono di avere stuprato due donne e di avere aggredito sessualmente quattro uomini di cui un minore.Continua a leggere . (Fanpage.it)