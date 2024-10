Schlein, gravissimo scontro istituzionale, governo incapace (Di sabato 19 ottobre 2024) "È gravissimo questo scontro istituzionale, alimentato tutto dal governo per coprire la loro incapacità. Non è colpa dei giudici, non è colpa delle opposizioni, se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali ed italiane, tantomeno lo è chi governa. E' uno scontro gravissimo e noi continueremo a inchiodarli alle loro responsabilità e alla loro incapacità perché sono loro che hanno fatto questo pasticcio sulla pelle dei diritti dei migranti". Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione di Cgil e Uil, rispondendo ad una domanda sugli attacchi alla magistratura. "Una grande piazza anche oggi, - aggiunge - per la sanità pubblica, per il lavoro. Sulla sanità il governo continua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil. Quotidiano.net - Schlein, gravissimo scontro istituzionale, governo incapace Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) "Èquesto, alimentato tutto dalper coprire la loro incapacità. Non è colpa dei giudici, non è colpa delle opposizioni, se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali ed italiane, tantomeno lo è chi governa. E' unoe noi continueremo a inchiodarli alle loro responsabilità e alla loro incapacità perché sono loro che hanno fatto questo pasticcio sulla pelle dei diritti dei migranti". Lo dice la segretaria Pd, Elly, a margine della manifestazione di Cgil e Uil, rispondendo ad una domanda sugli attacchi alla magistratura. "Una grande piazza anche oggi, - aggiunge - per la sanità pubblica, per il lavoro. Sulla sanità ilcontinua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Centocelle : scontro tra uno scooter e un'auto - gravissimo un 43enne - . . Grave incidente stradale all'alba a Centocelle. Un 43enne cittadino tunisino è in fin di vita all'ospedale Vannini. Ad avere. Poco dopo le 5 - su via di Tor de Schiavi altezza via dei Glicini - a bordo del suo scooter Honda Sh, si è scontrato con una Volkswagen Taigo condotta da un 20enne romeno. (Romatoday.it)

Violento scontro con un camion all'incrocio "maledetto" : uomo rianimato - è gravissimo - Ancora un incidente all'uscita dell'A14 bis di Cotignola, all'altezza dell'intersezione con via X aprile, già teatro in passato di numerosi sinistri. Erano da poco passate le 10 quando un automobilista, un 84enne residente nel ravennate, uscendo dall'autostrada nell'immettersi in via 10 aprile... (Ravennatoday.it)

Albavilla - terribile scontro tra due auto sulla provinciale : un ferito gravissimo - . Sul posto oltre ai soccorsi. I soccorsi sono scattati in codice giallo ma una volto sul posto la condizione di uno dei feriti è parsa subito gravissima, da codice rosso. L'incidente è avvenuto ieri sera 26 settembre sulla provinciale Sp 37 da Albavilla verso Como (via Brianza) intorno alle 22. (Quicomo.it)