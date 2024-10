Lanazione.it - Rigenerazione urbana. Il cantiere va spedito

(Di sabato 19 ottobre 2024) Proseguono alacremente i lavori in prossimità della Consolazione. Ilè ormai all’altezza del Piazzale Abdon Menecali, su cui si affaccia l’Istituto Einaudi. Si tratta di uno degli interventi previsti dal piano straordinario diche ha visto assegnare al Comune 5,6 milioni di euro dalla missione 5 del Pnrr e che prevede all’ingresso della città la completa riqualificazione, con rifacimento servizi e nuova pavimentazione, di Via Menecali, da Pozzo Beccaro al Tempio della Consolazione. L’opera è connessa con altri lavori in corso di realizzazione o ultimati, che sono stati richiamati anche nella progettazione per dare il senso dell’organicità di quanto si sta mettendo in atto, dal parco degli olivi al parco della Consolazione fino alla sistemazione e illuminazione del viale della Serpentina.