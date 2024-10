Protezione civile di Gaza, 33 i morti nell'attacco a Jabalya (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione civile della Striscia di Gaza ha aggiornato il bilancio dell'attacco israeliano a Jabalya: 33 i morti, e decine di feriti. Un precedente bilancio parlava di 30 morti e oltre 50 feriti, tra cui donne e bambini. Il campo profughi di Jabalya, nel nord di Gaza, è stato attaccato senza sosta nell'ultima settimana Quotidiano.net - Protezione civile di Gaza, 33 i morti nell'attacco a Jabalya Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladella Striscia diha aggiornato il bilancio dell'israeliano a: 33 i, e decine di feriti. Un precedente bilancio parlava di 30e oltre 50 feriti, tra cui donne e bambini. Il campo profughi di, nel nord di, è stato attaccato senza sosta'ultima settimana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Terremoto con migliaia tra morti e feriti - la simulazione della protezione civile - Proseguono oggi, mercoledì 9 ottobre, le esercitazioni di Protezione civile della XIII edizione della Settimana della Sicurezza “MESSINA RISK SIS.MA. 2024”, che si concluderanno sabato 12. Nella simulazione di un’emergenza sismica di magnitudo (M) Richter 6.3 e con un’intensità IX° (MCS), è... (Messinatoday.it)

Bombe su una scuola a Gaza - almeno 90 morti. L’Idf : «Era un nascondiglio di Hamas». La protezione civile : «Era un rifugio per palestinesi sfollati» - «Il centro di controllo e comando – evidenzia l’Idf – era utilizzato come nascondiglio dei terroristi e dei comandanti di Hamas. (in copertina screenshot AJArabic) Leggi anche: L’intervista di Netanyahu al Time, le scuse per l’attacco di Hamas del 7 ottobre: «Mi dispiace profondamente» L’Iran pronto ad attaccare Israele? L’avviso alle compagnie aeree per questa notte: «State ... (Open.online)

Gaza - Israele : “Terminate operazioni a Khan Younis”. Protezione civile : “Recuperati 300 morti. Ma cerchiamo ancora i dispersi” - “Nell’ultima settimana le truppe hanno eliminato più di 150 terroristi, smantellato tunnel, depositi di armi e infrastrutture – hanno reso noto i militari – Cinque ostaggi israeliani che erano stati rapiti e uccisi il 7 ottobre sono stati recuperati”. Il ministero della Sanità di Hamas ha fatto sapere che il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 39. (Ilfattoquotidiano.it)