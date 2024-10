Tg24.sky.it - Progetto ‘UmanocentricA per NaturA’ al Digital Security Festival

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ile il Consiglio per la Parità di Genere hanno siglato un accordo in occasione dell’apertura dei lavori dell’evento itinerante di divulgazione scientifica e culturale partito ieri, 18 ottobre, dal Friuli Venezia Giulia. Tanti gli ospiti italiani ed esteri che in questi giorni si alterneranno nelle diverse città in cui ilfarà tappa. L’appuntamento, giunto alla sesta edizione, cresce e coinvolge istituzioni, aziende e stakeholder impegnati nella trasformazionee che interessa l’intera società e i processi organizzativi. Migliaia gli studenti e i cittadini già accreditati per seguire i panel e i laboratori di ethical hacking e cybercrime in cui relazioneranno anche i referenti della Polizia di Stato.