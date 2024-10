Lanazione.it - Progetto Botta, ci siamo. Consegnate le chiavi del primo appartamento

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sarzana, 18 ottobre 2024 – Sono stateieri pomeriggio a Angela Fusani e alla figlia Katia ledeldei 33 appartamenti di edilizia a canone sostenibile che rientrano all’interno del tanto discusso. È con le lacrime agli occhi che la signora Angela è entrata nell’nuovo di zecca e luminoso che le spetterà in locazione per i prossimi 25 anni. Angela Fusani insieme al marito Alberto Angelotti ha vissuto per 44 anni a Marinella, in via della Chiesa, in uno di quegli appartamenti che aveva subito le pesanti conseguente della tempesta del 18 agosto del 2022, di cui proprio “La Nazione” aveva documentato lo stato degradato nel gennaio 2023. Ora quel soffitto che subiva infiltrazioni d’acqua così pesanti da far letteralmente marcire le stanze resterà solo un lontano ricordo.