Tvzap.it - “Pomeriggio 5”, choc sulla famosa cantante: Myrta senza parole

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) News Tv. Durante la puntata di ieri, 18 ottobre 2024, di5,Merlino ha proposto ai suoi ospiti l’argomento Ornella Vanoni, che ha fatto un commento su Elodie, che suona come una critica. Quindi è intervenuta l’opinionista Patrizia Groppelli, anche lei molto diretta proprio come la Vanoni, e ha detto la suavicenda lasciando tutti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: La giovane attrice italiana è incinta: l’annuncio sui social Leggi anche: Stefano De Martino, l’indiscrezione sull’addio al noto programma Cosa ha detto Ornella Vanoni su Elodie In occasione dell’uscita del brano “Ti voglio” di Ornella Vanoni, Elodie e Ditonellapiaga, la Vanoni ha espresso la sua opinione sulle colleghe. Si sa che lamilanese non ha filtri e neanche tanti scrupoli quando si tratta di dire cosa pensa.