PAURA – ITALIAN HORROR MUSIC: disponibile in digitale la raccolta delle colonne sonore horror

Cori enigmatici, melodie infantili, ritmi frenetici, percussioni ossessive, sintetizzatori angoscianti. Tutto questo è PAURA – ITALIAN horror MUSIC. La raccolta, da oggi disponibile in digitale, include ora il remix di DJ Paul del pezzo Giallo in Tensione di Daniele Patucchi e Cannibal holocaust – main theme di Riz Ortolani. I brani presenti all'interno della compilation hanno dato un grande contributo all'atmosfera del cinema horror italiano e hanno arricchito le colonne sonore di film esoterici e soprannaturali degli anni '70 e dei film splatter e slasher degli anni '80. DJ Paul è un DJ statunitense, noto come membro del gruppo hip-hop Three 6 Mafia.

