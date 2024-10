Paura in pista, incidente choc tra piloti: volano dalle moto (Di sabato 19 ottobre 2024) Social. Sprint Race GP Australia, incidente tra piloti: i fatti. Il Gran Premio d’Australia è una delle prove che compongono il motomondiale; si svolge dal 1989. Nella giornata di domani, domenica 20 Ottobre 2024, andrà in scena il gran finale: la prima gara a scattare sarà quella della moto3 alle 2 ora italiana, seguita dalla moto2 alle 3.15. Il Gran Premio d’Australia della motoGP è invece in programma per le 5 del mattino. Nel corso della Sprint Race del GP d’Australia è avvenuto uno sconvolgente incidente tra piloti. Tvzap.it - Paura in pista, incidente choc tra piloti: volano dalle moto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Social. Sprint Race GP Australia,tra: i fatti. Il Gran Premio d’Australia è una delle prove che compongono ilmondiale; si svolge dal 1989. Nella giornata di domani, domenica 20 Ottobre 2024, andrà in scena il gran finale: la prima gara a scattare sarà quella della3 alle 2 ora italiana, seguita dalla2 alle 3.15. Il Gran Premio d’Australia dellaGP è invece in programma per le 5 del mattino. Nel corso della Sprint Race del GP d’Australia è avvenuto uno sconvolgentetra

MotoGp Australia - Bezzecchi centra in pieno Vinales : clamoroso incidente allo Sprint Race. Ecco come stanno i due piloti - Al penultimo giro della Spirit Race di Phillip Island, l’italiano Marco Bezzecchi non è riuscito a fermare la sua Ducati sfiorando la parte posteriore della moto di Maverick Vinales. Sul rettileo c’era un forte vento. È 11esimo in classifica con 134 punti”, fa sapere inuna nota il team dell’italiano, Pertamina Enduro VR46. (Ilfattoquotidiano.it)

Terrore in pista - l’incidente tra i due piloti è choc : volano dalle moto - poi immobili sul ghiaino - Momenti di vero terrore si sono vissuti fino a quando uno dei due piloti si è alzato toccandosi il polso. “È stato uno dei momenti più paurosi della mia carriera — ha raccontato Di Giannantonio che seguiva a breve distanza —, perché in quel punto si arriva a 350 all’ora e ho visto le moto esplodere. (Caffeinamagazine.it)

