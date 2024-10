Pattinaggio artistico Skate America 2024 al via con il corto delle coppe d’artistico e singolo femminile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo le prime gare stagionali, tra cui il Lombardia Trophy di Bergamo a metà settembre, che hanno permesso agli atleti di ritrovare il feeling con il ghiaccio e con la competizione, il calendario delinternazionale entra nel vivo con l’inizio dell’ISU Grand Prix. A partire da questo fine settimana e fino alle finali di metà dicembre i migliori pattinatori del mondo si daranno battaglia nelle sei tradizionali prove a inviti che caratterizzano la prima parte della stagione. Il primo appuntamento è in programma questo weekend ad Allen, in Texas, dove al Credit Union of Texas Event Center si disputa per il secondo anno consecutivo, tradizionale competizione di apertura del Grand Prix. Come già nel 2023, le quattro gare in programma in Texas sono state distribuite su tre giorni, invece dei consueti due come previsto nelle altre tappe dello scorso anno.