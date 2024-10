Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: Orizzonte dilagante all’esordio, successi per Trieste, SIS Roma e Bogliasco

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si sono giocati quattro match della prima giornata della regular season dellaA1di: in attesa del posticipo di mercoledì 23 tra Rapallo e Plebiscito Padova, vincono, SIS. Lasupera la Brizz Nuoto per 16-9, con le giuliane che indirizzano subito l’incontro con un parziale di 5-0 in avvio. Le acesi segnano il primo gol dopo 10?, ma poi le padrone di casa volano fino al 9-1 a metà terzo tempo. Il resto del match è di pura amministrazione per le triestine.esterni per la SIS, vittoriosa a Cosenza per 8-14, anche grazie alle triplette di Gual Rovirosa e Cocchiere, e per le campionesse d’Italia dell’Catania, che passano in casa della Vela Nuoto Ancona per 5-22, mettendo a segno un parziale di 0-14 dopo l’iniziale 3-3, con i poker di Jutte, Andrews e Bettini.