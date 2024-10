Pallamano. I Vikings hanno fame di punti. Casalgrande a Erice (Di sabato 19 ottobre 2024) Appuntamento in terra trentina per i Vikings Rubiera (0), fanalino di coda di Serie A Gold maschile. Alle 18,30, nella settima giornata, Luca Oleari (foto) e compagni fanno visita a Pressano (6), con l’obiettivo di provare a riscattare un avvio di stagione negativo: in settimana è arrivato un netto 41-26 sul campo della capolista Conversano, ma ciò che fa più male solo le due precedenti sconfitte negli scontri diretti con Eppan e Chiaravalle. Tra i locali, che nell’ultimo turno hanno battuto Eppan, occhio al terzino Hamouda, 46 reti. Sport.quotidiano.net - Pallamano. I Vikings hanno fame di punti. Casalgrande a Erice Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Appuntamento in terra trentina per iRubiera (0), fanalino di coda di Serie A Gold maschile. Alle 18,30, nella settima giornata, Luca Oleari (foto) e compagni fanno visita a Pressano (6), con l’obiettivo di provare a riscattare un avvio di stagione negativo: in settimana è arrivato un netto 41-26 sul campo della capolista Conversano, ma ciò che fa più male solo le due precedenti sconfitte negli scontri diretti con Eppan e Chiaravalle. Tra i locali, che nell’ultimo turnobattuto Eppan, occhio al terzino Hamouda, 46 reti.

Pallamano Serie A Gold. Vikings - è ora di fare punti. Ma in Alto Adige sarà dura - Foto: Luca Oleari, classe 2001, terzino sinistro dei Vikings Rubiera . "Vogliamo rimettere in campo le cose buone viste nelle prime tre uscite - spiega il tecnico rubierese Galluccio - Siamo consapevoli che, se riusciamo a sfruttare al meglio i pregi limitando al contempo gli errori, il risultato prim a o poi arriverà ". (Sport.quotidiano.net)

Pallamano Serie A Gold. Vikings ancora kappao. Con Cassano arriva la terza sconfitta di fila - Note: primo tempo 10-14. Terza sconfitta in altrettante partite per i Vikings Rubiera (0), che nonostante una prova generosa cade in casa contro Cassano Magnago (5). Galluccio. . Sette metri: Rubiera 3/3, Cassano 5/6. All. Gli ospiti toccano il +4 poco prima dell’intervallo, vantaggio che mantengono fino alla fine nonostante i tentativi di rientro dei padroni di casa: a 13’ dalla fine, ... (Sport.quotidiano.net)