Ospedali e scuole sperimentano l'alimentazione plant based: Il Regno Unito sempre più "vegetale" (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 16 ottobre scorso un gruppo di 20 organizzazioni e più di 1000 professionisti della salute del Regno Unito, raggruppati sotto la sigla plants First Healthcare Campaign, hanno inviato una lettera a tutte le aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale inglese, agli Integrated Care Board e al Dipartimento della Salute di tutte e quattro le nazioni chiedendo che i pasti a base vegetale diventino la norma nelle strutture sanitarie del Paese. Una richiesta che nasce dall'esigenza di rendere più salubri e sostenibili i pasti delle strutture Ospedaliere. Una scelta che si intreccia anche con l'approccio di alcune scuole inglesi che stanno scegliendo pasti "plant based" per i propri alunni.

