Napoli Conte | I tifosi mi chiedono lo scudetto ma ci vuole pazienza

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel cantiere, capolista della Serie A, c’è “il cartello lavori in corso, non può essere altrimenti dopo soli tre mesi altrimenti si andrebbe a sottovalutare un po’ tutto il percorso che c’è da fare in una fase di ricostruzione come la nostra”. Lo dice il tecnico, Antonio, intervenuto in conferenza stampa prima del match di domenica contro l’Empoli. “Però c’è sicuramente la soddisfazione del lavoro, stiamo lavorando tanto e bene, con un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare e questo è ciò che conta di più. Ho un gruppo disponibile, c’è voglia di fare questo percorso e nei momenti di difficoltà dovremo essere forti tutti, quando le cose vanno bene è molto più semplice per tutti, ma so bene che durante questo percorso ci saranno momenti in cuirà essere forti di testa, di cuore, di persona.