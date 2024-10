Muore avvocato 35enne. "Addio Gennaro" (Di sabato 19 ottobre 2024) Un grave lutto ha colpito il Foro di Santa Maria Capua Vetere: l'avvocato Gennaro Romano, brillante professionista di soli 35 anni, è venuto a mancare prematuramente. Originario di Bellona, Romano risiedeva a Santa Maria Capua Vetere e si era distinto per il suo impegno professionale e umano Casertanews.it - Muore avvocato 35enne. "Addio Gennaro" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un grave lutto ha colpito il Foro di Santa Maria Capua Vetere: l'Romano, brillante professionista di soli 35 anni, è venuto a mancare prematuramente. Originario di Bellona, Romano risiedeva a Santa Maria Capua Vetere e si era distinto per il suo impegno professionale e umano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley - De Gennaro trionfa su Santarelli : così la moglie batte il marito - Un equilibrio delicato tra affetti e competizione Durante la partita, come raccontato dalla stessa Moki nei giorni precedenti, i due non hanno mai incrociato lo sguardo. Moglie contro marito Ma ciò che ha reso questa partita unica è stato il confronto tra moglie e marito. “Credo sia più difficile per lui”, ha aggiunto Moki, “che deve impostare la tattica contro una squadra che ... (Thesocialpost.it)

Monica De Gennaro e Daniele Santarelli : moglie e marito contro alle Olimpiadi - la sfida vale una medaglia - 00) si troveranno uno di fronte all’altra nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024. . Monica De Gennaro e Daniele Santarelli sono sposati dal 2017: lei è uno dei migliori libero al mondo, lui è uno degli allenatori più vincenti dell’attuale panorma internazionale. Lei 37enne campana e lui 43enne umbro passano tutte le giornate insieme, non soltanto a casa ma anche in palestra: Santarelli ... (Oasport.it)