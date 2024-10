MotoGp, gli orari del Gp di Phillip Island 2024: dove vedere qualifiche, sprint e gara (Sky, Now, Tv8) (Di sabato 19 ottobre 2024) La lotta per il titolo di campione si fa sempre più serrata. Quattro gare al termine, a partire dall’Australia. A Phillip Island torna la MotoGp, a due settimane di distanza dal Gran Premio in Giappone. Il leader Jorge Martin ha un vantaggio di soli dieci punti nei confronti del rivale Pecco Bagnaia. Ancora tutto da decidere, di seguito il programma del weekend. Gli orari del weekend a Phillip IslandNella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre le qualifiche delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata con la sprint Race alle ore 6 di mattina in Italia. Nella notte successiva, i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle ore 5, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2. dove Seguire in tv il Gran Premio Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del Gp di Phillip Island 2024. Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, gli orari del Gp di Phillip Island 2024: dove vedere qualifiche, sprint e gara (Sky, Now, Tv8) Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La lotta per il titolo di campione si fa sempre più serrata. Quattro gare al termine, a partire dall’Australia. Atorna la, a due settimane di distanza dal Gran Premio in Giappone. Il leader Jorge Martin ha un vantaggio di soli dieci punti nei confronti del rivale Pecco Bagnaia. Ancora tutto da decidere, di seguito il programma del weekend. Glidel weekend aNella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre ledelle tre categorie, con lache chiuderà la giornata con laRace alle ore 6 di mattina in Italia. Nella notte successiva, i gran premi delle tre classi: laalle ore 5, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.Seguire in tv il Gran Premio Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del Gp di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp in Australia - lepri e oche invadono la pista di Phillip Island : grande paura per Jorge Martin – Video - A proper sc(h)are ???? for @88jorgemartin in Practice ????#AustralianGP ???????? pic. Quarto tempo invece per Martin, quinto Bagnaia. Chiude il podio Bezzecchi. Una scena che ha fatto divertire Jack Miller, idolo di casa, nel paddock. Il Gp più strambo dell’anno è appena cominciato. Ma dopo aver capito di essere ripreso, il giovane ragazzo inizia a travasare l’acqua (o presunta tale) nella ... (Ilfattoquotidiano.it)

MotoGP - grande incertezza a Phillip Island. Bagnaia sfida Martin verso le qualifiche e la Sprint - Non sottovalutando la variabile meteo, spesso e volentieri un fattore determinante in quel di Phillip Island (anche se le previsioni sembrano incoraggianti per il resto del fine settimana), il circuito australiano si è rivelato nel recente passato uno dei meno selettivi del calendario come dimostrano le varie gare decise all’ultimo giro con almeno quattro-cinque piloti in lotta per la vittoria. (Oasport.it)

MotoGP - il ‘solito’ equilibrio a Phillip Island. Chi può inserirsi e togliere punti ai duellanti Martin-Bagnaia? - Se dodici mesi orsono la pioggia aveva stravolto il programma del weekend (Gran Premio anticipato al sabato e cancellazione della Sprint, letteralmente sacrificata sull’altare di Giove Pluvio), quest’oggi le precipitazioni hanno impedito lo svolgimento delle prove libere, mettendo i piloti in una situazione di disagio. (Oasport.it)