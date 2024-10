Bergamonews.it - Morì cadendo dalla motoslitta durante un’escursione: chiesti 2 anni per la guida che accompagnava

(Di sabato 19 ottobre 2024) Costa Volpino.notturna inche si trasforma in tragedia. Muore un quarantenne svizzero, lafinisce a processo per omicidio colposo. I fatti risalgono al 9 febbraio 2020, quando un gruppo di venditori della Volkswagen raggiunge il monte Pora per una gita aziendale. L’organizzazione prevede un giro inper tutti nel pomeriggio e la cena al rifugio Magnolini. I partecipanti vengono accolti, suddivisi in due gruppi e affidati a due guide. Prima di montare in sella ai mezzi da neve, partecipano tutti a un briefing dove viene spiegato loro comere e come comportarsi lungo il tragitto. Si procede in fila indiana, tutti dietro l’organizzatore, non si può superare.