Minacce e botte alla compagna anche davanti alla figlia minore | quindi il messaggio al suocero | Uccido tua figlia… L’incubo di una donna pontina

Un uomo di origine albanese è stato condannato a quattro anni di reclusione per violenze fisiche e psicologiche nei confronti della compagna, anche in presenza della figlia minore. Il giudice Giuseppe Cario ha emesso la sentenza, superando la richiesta di due anni e sei mesi avanzata dal pubblico ministero Giuseppe Bontempo. Minacce e Maltrattamenti Continuativi L'uomo, identificato con le iniziali T.T., è stato riconosciuto colpevole di condotte violente quotidiane, composte da abusi verbali, Minacce di morte e percosse. Le indagini della Polizia di Latina hanno rivelato episodi ricorrenti di insulti e accuse di infedeltà nei confronti della compagna, culminati in aggressioni fisiche e "Sfogando spesso la sua violenza anche sugli oggetti presenti nell'abitazione inviando anche al padre della convivente Minacce di uccidere la figlia".

