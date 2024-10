Lapresse.it - Milano, maxi frode informatica: arrestato a Malpensa 43enne italo-australiano

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unricercato in tutto il mondo da oltre 3 anni per gravi reati ditelematica e riciclaggio è statoall’aeroporto didalla Polizia di Stato. Lo riferisce la Polizia, spiegando che l’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato emesso dalla Corte distrettuale del Nord Carolina, negli Usa, che accusa l’uomo di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla, al danneggiamento di apparati telematici protetti da misure di sicurezza e al riciclaggio del denaro illecitamente ricavato. L’Fbi, per il tramite del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia e dello specialista cyber della Polizia Postale operante presso l’ambasciata d’Italia a Washington, aveva richiesto la collaborazione della Polizia italiana per un possibile transito del ricercato in Italia.