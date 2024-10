Milan-Udinese, Calvarese: “Il rosso a Reijnders? Il contatto lo genera Lovric” (Di sabato 19 ottobre 2024) Attraverso il proprio profilo Twitter, Gianpaolo Calvarese ha commentato la discussa espulsione di Tijjani Reijnders in Milan-Udinese Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Calvarese: “Il rosso a Reijnders? Il contatto lo genera Lovric” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Attraverso il proprio profilo Twitter, Gianpaoloha commentato la discussa espulsione di Tijjaniin

Milan-Udinese LIVE 1-0 : Okoye salva su Pulisic - poi Abraham si divora un gol ed esce per infortunio - GOL E AZIONI SALIENTI 81` - Bijol dalla distanza, pallone di poco a lato. 75` - Milan a un passo dal raddoppio: Pulisic fa una grande gioca... (Calciomercato.com)

Moviola Milan-Udinese 1-0 : rosso discutibile per Reijnders | LIVE NEWS - La moviola LIVE di Milan-Udinese, partita della 8^ giornata della Serie A 2024-2025: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.A.R. (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese - infortunio alla spalla per Abraham : la sua partita dura cinque minuti - Abraham è uscito dal campo visibilmente dolorante: per la frustrazione ha scalciato un tabellone pubblicitario e in panchina è apparso sofferente con la maglietta sul volto. L’attaccante impatta la sfera in modo scoordinato, spreca la chance da gol e cade male sulla spalla destra, quella che già ad aprile 2023 lo costrinse allo stop a causa di una lussazione ai tempi della Roma. (Sportface.it)