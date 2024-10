Milan-Udinese 1-0: basta Chukwueze per i tre punti (Di sabato 19 ottobre 2024) Si chiude sul risultato di 1-0 il match tra Milan e Udinese: basta il gol di Chukwueze per regalare ai rossoneri i tre punti L'articolo Milan-Udinese 1-0: basta Chukwueze per i tre punti proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Milan-Udinese 1-0: basta Chukwueze per i tre punti Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si chiude sul risultato di 1-0 il match trail gol diper regalare ai rossoneri i treL'articolo1-0:per i treproviene da Il Difforme.

Milan in 10 - batte l’Udinese col brivido : annullati 2 gol ai friulani col Var - al 95° sfuma quello del pari - Vittoria sofferta dei rossoneri che, passati in vantaggio con Chukwueze, resistono in inferiorità numerica ai friulani. Tra i casi da moviola più importanti, oltre al rosso a Reijnders, spiccano anche i 2 gol annullati all'Udinese col Var.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milan - la partita di Tammy Abraham con l’Udinese dura solo pochi minuti : si teme un grave infortunio. Le condizioni - . Dalle prime impressioni sul campo sembra che la spalla del centravanti ex Chelsea sia uscita a seguito della caduta dopo lo scontro con il portiere dell’Udinese. Nella stessa occasione in cui l’inglese ha accusato il problema, Tammy aveva sbagliato un goal che sembrava già fatto. La gara di Abraham è, quindi, durata solamente una manciata di minuti. (Dailymilan.it)

Milan-Udinese LIVE 1-1 : annullato un gol a Kabasele al 95'! - GOL E AZIONI SALIENTI 90+5` - Annullato un gol di Kabasele: rimpalli in area del Milan dopo un disimpegno errato di Pavlovic, Maignan respinge un... (Calciomercato.com)