Migranti, Nordio: “Sentenza abnorme. Se le toghe esondano i loro poteri, la politica deve intervenire” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di alta politica“. Il punto della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare i trattenimenti dei Migranti in Albania è tutto qui e a spiegarlo con chiarezza è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha definito quella Sentenza “abnorme”. Precisando anche, con nettezza, che “la reazione della politica non è stata contro la magistratura, ma contro il merito di questa Sentenza. Non è una polemica contro la magistratura, ma contro un tipo di Sentenza che non solo non condividiamo, ma riteniamo addirittura abnorme“. “Da ex magistrato riterrei quasi sacrilego pensare che il governo a cui appartengo dichiari guerra alla magistratura. Cosa che peraltro non è e non sarà mai”, ha aggiunto Nordio, in un intervento non fraintendibile, ma comunque completamente travisato dalla sinistra. Secoloditalia.it - Migranti, Nordio: “Sentenza abnorme. Se le toghe esondano i loro poteri, la politica deve intervenire” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di alta“. Il punto della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare i trattenimenti deiin Albania è tutto qui e a spiegarlo con chiarezza è stato il ministro della Giustizia, Carlo, che ha definito quella”. Precisando anche, con nettezza, che “la reazione dellanon è stata contro la magistratura, ma contro il merito di questa. Non è una polemica contro la magistratura, ma contro un tipo diche non solo non condividiamo, ma riteniamo addirittura“. “Da ex magistrato riterrei quasi sacrilego pensare che il governo a cui appartengo dichiari guerra alla magistratura. Cosa che peraltro non è e non sarà mai”, ha aggiunto, in un intervento non fraintendibile, ma comunque completamente travisato dalla sinistra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti e giustizia : la decisione del Tribunale di Roma accende il conflitto tra Governo e Pd - Emerge chiaramente la sovrapposizione tra le posizioni del PD e quelle della magistratura, sottolineata dalle dichiarazioni di Foti e Malan L'articolo Migranti e giustizia: la decisione del Tribunale di Roma accende il conflitto tra Governo e Pd proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Meloni contro la decisione del tribunale di Roma sui migranti in Albania - Schlein ha attaccato duramente l’esecutivo, definendo l’intera gestione dei migranti come inadeguata e inefficace. Informata del verdetto poco prima di partire per il Libano, Meloni ha definito la sentenza “pregiudiziale” e ha convocato un consiglio dei ministri per discutere la questione. La premier ha accusato una parte della magistratura di agire con fini politici, denunciando l’influenza del ... (Romadailynews.it)

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : «Tornino in Italia». Meloni : «Decisione pregiudiziale - difficile lavorare così» - «Quelle persone scappavano da Paesi non sicuri, bisogna riportarle in Italia»: i giudici bocciano i centri di permanenza e rimpatrio appena inaugurati dal governo Meloni in Albania e le... (Ilmattino.it)