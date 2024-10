Meteo: in Lombardia da domani tendenza a miglioramento, foschie e nebbie in pianura (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - Un'area depressionaria con centro sul bacino del Mediterraneo determina sul Nord Italia condizioni di marcata instabilità per la giornata di oggi, sabato. Il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia indica, da domani e fino a metà della prossima settimana, la tendenza ad un miglioramento in tutta la regione, specie nelle zone di montagna. In pianura, invece, è prevista la formazione di foschie e nebbie. Liberoquotidiano.it - Meteo: in Lombardia da domani tendenza a miglioramento, foschie e nebbie in pianura Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - Un'area depressionaria con centro sul bacino del Mediterraneo determina sul Nord Italia condizioni di marcata instabilità per la giornata di oggi, sabato. Il bollettinodiffuso da Arpaindica, dae fino a metà della prossima settimana, laad unin tutta la regione, specie nelle zone di montagna. In, invece, è prevista la formazione di

