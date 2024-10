Ilgiorno.it - Max Laudadio corona un sogno: “Sarò il genio della lampada di Aladin”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Monza – Cercasidisperatamente. Massimiliano “Max”è qualcosa di più dell’attore in prestito al giornalismo d’inchiesta che s’affaccia ogni sera nelle case degli italiani dallo schermo di “Striscia la notizia”. E l’idea di uscire dalladi “” lo emoziona come un ragazzino. In bilico tra William Shakespeare e il Gabibbo, infatti, l’interprete pistoiese debutta domani sera al Teatro Manzoni di Monza nel ruolo che bramava da 14 anni accanto a EuGrandi e Angela Ranica, che impersonano lo stessoe di Jasmine, ma anche di Alessandro Gaglio, Jafar, Alessandro Casaletto, Jago, FedericoSala Aabu.