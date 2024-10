Marelli: «Intervento di Douglas Luiz da rosso. VAR necessario» (Di sabato 19 ottobre 2024) Luca Marelli ha parlato dell’Intervento antisportivo di Douglas Luiz ai danni di Patric. Secondo l’ex arbitro, il calciatore della Juventus avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso. L’EPISODIO – Douglas Luiz ha rischiato di subire un cartellino rosso per condotta antisportiva ai danni di Patric. Il calciatore della Juventus ha colpito l’avversario con un pugno a palla lontana, non ricevendo alcuna sanzione da parte del direttore di gara Juan Luca Sacchi. Secondo l’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto sul punto a DAZN, la scelta più giusta sarebbe stata quella di recarsi al VAR per poi estrarre il cartellino rosso al calciatore bianconero: «Non si tratta di un colpo particolarmente violento, ma compiuto a palla lontana e completamente gratuito. Inter-news.it - Marelli: «Intervento di Douglas Luiz da rosso. VAR necessario» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lucaha parlato dell’antisportivo diai danni di Patric. Secondo l’ex arbitro, il calciatore della Juventus avrebbe dovuto ricevere un cartellino. L’EPISODIO –ha rischiato di subire un cartellinoper condotta antisportiva ai danni di Patric. Il calciatore della Juventus ha colpito l’avversario con un pugno a palla lontana, non ricevendo alcuna sanzione da parte del direttore di gara Juan Luca Sacchi. Secondo l’ex arbitro Luca, intervenuto sul punto a DAZN, la scelta più giusta sarebbe stata quella di recarsi al VAR per poi estrarre il cartellinoal calciatore bianconero: «Non si tratta di un colpo particolarmente violento, ma compiuto a palla lontana e completamente gratuito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juventus di Thiago Motta non entusiasma. Douglas Luiz - crisi quasi irreversibile : non vale 50 milioni - Un autogol a cinque minuti dalla fine, per un risultato esaltante e una prestazione appena sufficiente. Così la Juve trascorre una notte al... (Calciomercato.com)

Juventus-Lazio - le pagelle di CM : Cabal super - Douglas Luiz e Yildiz steccano. Guendouzi forza motrice - JUVENTUS DI GREGORIO 6: praticamente inoperoso. Certamente poco impegnato. Sicuramente parte di questa difesa che no, proprio non fatica. SAVONA 5: il... (Calciomercato.com)

Juventus-Lazio LIVE 0-0 : traversa di Vlahovic! Douglas Luiz si divora il vantaggio. Motta inserisce Adzic - IL TABELLINO Juventus-Lazio 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: JUVENTUS ?(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (dal 54` Weah), Kalulu, Gatti (dal 72` Dan... (Calciomercato.com)