Manovra, Cgil e Uil in piazza a Roma si preparano allo sciopero e avvertono il governo: “Inaccettabili tagli alla sanità, non ci fermeremo” (Di sabato 19 ottobre 2024) “La Manovra? Le mosse che il governo sta facendo, non solo nella legge di bilancio, sono Inaccettabili. Penso al collegato lavoro, che ha aumentato ulteriormente la precarietà. Penso al decreto sicurezza, dove addirittura viene messo in discussione il diritto di manifestare. Penso alle politiche economiche e sociali di questo governo. Invece di far tornare il lavoro al centro, aumentare stipendi, fare assunzioni di medici e infermieri, combattere l’evasione fiscale, il governo continua invece a fare condoni e marchette elettorali”. Ad attaccare, da piazza del Popolo a Roma, è il segretario della Cgil Maurizio Landini, nel corso partecipando alla manifestazione a Roma su salario, salute, diritti, occupazione organizzata da Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa. Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Cgil e Uil in piazza a Roma si preparano allo sciopero e avvertono il governo: “Inaccettabili tagli alla sanità, non ci fermeremo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “La? Le mosse che ilsta facendo, non solo nella legge di bilancio, sono. Penso al collegato lavoro, che ha aumentato ulteriormente la precarietà. Penso al decreto sicurezza, dove addirittura viene messo in discussione il diritto di manifestare. Penso alle politiche economiche e sociali di questo. Invece di far tornare il lavoro al centro, aumentare stipendi, fare assunzioni di medici e infermieri, combattere l’evasione fiscale, ilcontinua invece a fare condoni e marchette elettorali”. Ad attaccare, dadel Popolo a, è il segretario dellaMaurizio Landini, nel corso partecipandomanifestazione asu salario, salute, diritti, occupazione organizzata da Fp-, Uil-Fpl e Uil-Pa.

