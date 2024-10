Maltempo Italia | fiume d’acqua travolge tutto uomo in scooter trascinato via Danni e paura

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un violento nubifragio ha colpito la città di Catania, come temuto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. La pioggia torrenziale ha inondato le strade, rendendo difficile la circolazione, anche se solo pochi veicoli erano in movimento. Già ieri sera il sindaco Enrico Trantino aveva avvisato la cittadinanza attraverso i social: “I modelli previsionali sulle condizioni meteo di domani danno risultati estremamente contraddittori. Alcuni predicono fenomeni di bassa intensità in mattinata e peggioramento nel pomeriggio, altri rilevano piogge abbondanti già dalle 11. Nell’incertezza, non possiamo rischiare e stiamo diramando l’allerta meteo con sospensione delle attività didattiche”. Le scuole sono state chiuse, così come parchi e giardini pubblici, e l’azienda Gema ha annullato l’isola ecologica mobile prevista per oggi in viale Alcide De Gasperi.