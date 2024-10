Maltempo, colpita ancora l'Emilia-Romagna. Sindaco Bologna: "Non uscite in strada" (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di Maltempo determinata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO). ancora una giornata di allerte meteo - con allarme rosso per rischio idraulico su alcune zone dell'Emilia-Romagna - ha aperto il weekend. Anche oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni e forti temporali sono scesi su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali. Fino a fine giornata è allerta arancione sui settori dell'Emilia-Romagna non coperti da quella rossa, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia. Tg24.sky.it - Maltempo, colpita ancora l'Emilia-Romagna. Sindaco Bologna: "Non uscite in strada" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata dideterminata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO).una giornata di allerte meteo - con allarme rosso per rischio idraulico su alcune zone dell'- ha aperto il weekend. Anche oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni e forti temporali sono scesi su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali. Fino a fine giornata è allerta arancione sui settori dell'non coperti da quella rossa, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia.

Matera colpita dal maltempo - ma lo spettacolo naturale affascina i turisti - . La Protezione civile lucana ha emesso un’allerta arancione, valida dalle 14 di oggi fino alle 23:59 di domani, 20 ottobre, a causa delle intense precipitazioni previste. Un fenomeno naturale particolarmente suggestivo si è verificato proprio in piazza San Pietro Caveoso, cuore pulsante dei Sassi. (Thesocialpost.it)

Maltempo - colpita ancora l'Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Oggi allerta arancione sui settori dell'Emilia-Romagna non coperti da quella rossa, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia. Ancora una giornata di allerte meteo - con allarme rosso per rischio idraulico su alcune zone dell'Emilia-Romagna - ha aperto il weekend. (Tg24.sky.it)

Maltempo - Toscana colpita dalla perturbazione : Giani firma lo stato di emergenza regionale - Firmato dal presidente Eugenio Giani lo stato di emergenza regionale mentre l’assessore alla Protezione civile Monia Monni è andata a Campiglia Marittima, una delle zone più colpite dal forte temporale che si é abbattuto stanotte sulla Toscana, estendendosi dalle zone occidentali della Toscana... (Pisatoday.it)