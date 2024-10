Lumezzane-Giana oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la decima giornata del girone A di/2025. Due gare senza vittoria per i padroni di casa, che mantengono comunque una posizione nella parte alta della classifica con 15 punti, appaiati alla Feralpisalò. Quattro lunghezze in meno invece per gli ospiti, reduci dal ko di misura nell’ultimo turno contro la corazzata Padova che però non ha minato le certezze della squadra.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 255 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.