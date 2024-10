L’ottobre milanese indossa gli occhiali Püra, sono i più cool della stagione (Di sabato 19 ottobre 2024) Must dell’autunno 2024 sono i nuovi modelli lanciati dal brand Püra. La nuova collezione di occhiali da sole, interamente Made in Japan, incarna perfettamente questi principi. Ispirata alla bellezza cruda dell’architettura brutalista, la collezione si distingue per le sue linee nette e angoli audaci, che richiamano l’estetica essenziale e la forza di questo stile architettonico. Ogni paio di occhiali trasmette una sensazione di resistenza e solidità, unendo forma e funzione in modo magistrale. Design per la giungla milanese Nonostante l’impatto visivo forte e deciso, gli occhiali di Püra possiedono una qualità senza tempo, pensata per accompagnare chi li indossa nelle varie esperienze della vita. Quifinanza.it - L’ottobre milanese indossa gli occhiali Püra, sono i più cool della stagione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Must dell’autunno 2024i nuovi modelli lanciati dal brand. La nuova collezione dida sole, interamente Made in Japan, incarna perfettamente questi principi. Ispirata alla bellezza cruda dell’architettura brutalista, la collezione si distingue per le sue linee nette e angoli audaci, che richiamano l’estetica essenziale e la forza di questo stile architettonico. Ogni paio ditrasmette una sensazione di resistenza e solidità, unendo forma e funzione in modo magistrale. Design per la giunglaNonostante l’impatto visivo forte e deciso, glidipossiedono una qualità senza tempo, pensata per accompagnare chi linelle varie esperienzevita.

Erbacce che dissolvono gli idrocarburi - girasoli che digeriscono il cesio. Persino cavoli e rape si rivelano potenziali fitodepuratori. Le piante sono gli unici organismi che lasciano un mondo migliore di quello che hanno trovato. - Della loro azione, comunque, beneficiamo anche noi umani e altre piante, che grazie a queste pioniere e “spazzine” potranno venire a insediarsi in un terreno meno inquinato. Una piantagione di cavoli. «Supponiamo di avere un terreno inquinato da gasolio, che è un idrocarburo. «Grazie alla fotosintesi producono zuccheri, ne utilizzano quanto serve a loro e il resto lo rilasciano nel terreno, ... (Iodonna.it)

Patente a crediti in edilizia - cna lombardia : “onere puramente burocratico - non serve a ridurre mortalità e incidentalità. in lombardia 150mila imprese coinvolte - 90mila sono artigiane” - CNA Lombardia ribadisce la sua posizione contraria nei confronti della patente a crediti in edilizia per le imprese, anche in virtù delle regole ufficiali entrate in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre del decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 18... (Milanotoday.it)

Depuratori e fognature - finanziati col Pnrr 19 interventi in Sicilia : 6 sono nel Palermitano - Diciannove i progetti di depurazione e lavori di fognatura approvati dalla giunta di governo ammessi al finanziamento di oltre 61 milioni di euro dei fondi Pnrr assegnati alla Regione Siciliana grazie all'accordo di programma quadro con il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica... (Palermotoday.it)