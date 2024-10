LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 6-3, 1-0, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: battaglia totale nel terzo set (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prende ancora l’iniziativa Alcaraz e sbaglia ancora con il diritto lungolinea. 15-0 Lungo il diritto di Alcaraz. L’inerzia cambia continuamente, adesso Sinner è tornato sulla difensiva. 1-1 Palla corta di Sinner, contro-smorzata angolatissima dello spagnolo, lungo il passante di diritto lungolinea dell’italiano. A-40 Ancora il servizio fa male, lunga la risposta di rovescio dell’italiano. 40-40 Missile al corpo, risposta di Sinner in rete. Let che salva Sinner. 30-40 Lungo il rovescio lungolinea di Alcaraz. 30-30 Altra battuta formidabile e volée di diritto. Serve&volley impeccabile. 15-30 Battuta esterna vincente dello spagnolo. Nei momenti caldi è spesso una sentenza con il servizio. 0-30 Ottima risposta di rovescio di Sinner, Alcaraz mette in rete il rovescio lungolinea. 0-15 Lungo il rovescio incrociato del n.2. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 6-3, 1-0, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: battaglia totale nel terzo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prende ancora l’iniziativae sbaglia ancora con il diritto lungolinea. 15-0 Lungo il diritto di. L’inerzia cambia continuamente, adessoè tornato sulla difensiva. 1-1 Palla corta di, contro-smorzata angolatissima dello spagnolo, lungo il passante di diritto lungolinea dell’italiano. A-40 Ancora il servizio fa male, lunga la risposta di rovescio dell’italiano. 40-40 Missile al corpo, risposta diin rete. Let che salva. 30-40 Lungo il rovescio lungolinea di. 30-30 Altra battuta formidabile e volée di diritto. Serve&volley impeccabile. 15-30 Battuta esterna vincente dello spagnolo. Nei momenti caldi è spesso una sentenza con il servizio. 0-30 Ottima risposta di rovescio dimette in rete il rovescio lungolinea. 0-15 Lungo il rovescio incrociato del n.2.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : reazione rabbiosa del n.1 - si va al terzo - Let sulla seconda di servizio. 30-0 Prima vincente al centro dell’azzurro. Seconda di servizio per Sinner. 5 milioni di euro, mentre il tennista perdente ne riceverà 1. A-40 Missile al centro e schiaffo al volo dello spagnolo. 2-5 Serve&volley da manuale di Alcaraz, a segno con una volée di diritto accarezzata. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) 6-3 - finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Sinner-Alcaraz, incontro valevole per la finale 1°/2° posto dell’evento di esibizione Six Kings Slam 2024. 30 italiane, al termine della finale 3°/4° posto tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal. 54 – Si parte con Sinner al servizio 20. COME SEGUIRE SINNER-ALCARAZ IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 3-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : lo spagnolo annulla 4 palle del doppio break - Alcaraz domina lo scambio sin dalla risposta e fa male con il rovescio lungolinea. A-40 Sinner forza con il diritto lungolinea e mette la palla in rete. 30-15 Sinner martella di diritto, Alcaraz recupera tutto, poi il n. Inizia il secondo set con lo spagnolo in battuta. 46 Inizia la fase di riscaldamento. (Oasport.it)