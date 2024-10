LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 2-1, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel secondo set (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Let sulla seconda di servizio. 40-15 Risposta vincente di Alcaraz con il rovescio lungolinea. 40-0 Accelerazione di diritto lungolinea del n.1, lungo il recupero del rivale. 30-0 Sinner costretto sempre a giocare un colpo in più contro Alcaraz, ma chiude con il diritto incrociato da metà campo. 15-0 Servizio a uscire di Sinner, in rete la risposta di Alcaraz. 2-1 break DI Sinner, che vince un altro scambio sulla diagonale di rovescio. 30-40 Largo il rovescio incrociato dello spagnolo. 30-30 Risponde bene Sinner, poi scaglia finalmente un gran diritto a sventaglio vicinissimo alla riga. Punto da rigiocare, è calato improvvisamente il buio sul campo. 30-15 Diritto in contropiede del classe 2003. 15-15 Lungo stavolta il diritto in uscita dal servizio. 15-0 Letale diritto lungolinea dello spagnolo in uscita dal servizio. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 2-1, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel secondo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALet sulla seconda di servizio. 40-15 Risposta vincente dicon il rovescio lungolinea. 40-0 Accelerazione di diritto lungolinea del n.1, lungo il recupero del rivale. 30-0costretto sempre a giocare un colpo in più contro, ma chiude con il diritto incrociato da metà campo. 15-0 Servizio a uscire di, in rete la risposta di. 2-1DI, che vince un altro scambio sulla diagonale di rovescio. 30-40 Largo il rovescio incrociato dello spagnolo. 30-30 Risponde bene, poi scaglia finalmente un gran diritto a sventaglio vicinissimo alla riga. Punto da rigiocare, è calato improvvisamente il buio sul campo. 30-15 Diritto in contropiede del classe 2003. 15-15 Lungo stavolta il diritto in uscita dal servizio. 15-0 Letale diritto lungolinea dello spagnolo in uscita dal servizio.

