Oasport.it - LIVE Djokovic-Nadal 6-2, 3-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo si salva da 15-40

(Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Dritto lungolinea in corsa diche ribalta lo scambio. 0-15 Termina in corridoio il dritto in avanzamento di. 3-3 Gioco: servizio e dritto per ilche sida 15-40. A-40 Servizio in slice ad uscire. Illascia rimbalzare la palla e va a segno con il rovescio in contropiede. 40-40manovra con il dritto e chiude con lo smash in contropiede. 40-A Prima ad uscire e volee in contropiede per, che sceglie di coprire il lungolinea ma viene passato dalla parte opposta. 40-40 Si ferma a metà rete l’accelerazione lungolinea di dritto di. Seconda 30-40 Ottima seconda ad uscire perche ottiene il punto diretto. Seconda 15-40 Scappa in lunghezza il dritto del. 15-30 Favoloso rovescio lungolinea diche mette la parola fine su questo scambio.