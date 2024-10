LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand-Ineos Britannia 7-2. Ben Ainslie lotta, ma la Vecchia Brocca resta dei Kiwi (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di America’s Cup 2024. Grazie per averci seguito nell’arco di questi due mesi di grande vela. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di weekend. 15:23 Sconfitta dolorosa per Ineos Britannia, che tuttavia torna da Barcellona con una luccicante Louis Vuitton Cup dopo aver piegato imbarcazioni del calibro di Luna Rossa, American Magic, Alinghi ed Orient Express. Per la prossima edizione ci saranno sicuramente delle nuove candidature, come quella avanzata dagli svedesi di Artemis. 15:22 Neozelandesi che dunque potranno dettare le regole e scegliere la sede della prossima Louis Vuitton Cup. Sembra scontata la riconferma di imbarcazioni su foil. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand-Ineos Britannia 7-2. Ben Ainslie lotta, ma la Vecchia Brocca resta dei Kiwi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:24 Si chiude qui la nostratestuale dell’ultima giornata diCup. Grazie per averci seguito nell’arco di questi due mesi di grande vela. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di weekend. 15:23 Sconfitta dolorosa per, che tuttavia torna da Barcellona con una luccicante Louis Vuitton Cup dopo aver piegato imbarcazioni del calibro di Luna Rossa, American Magic, Alinghi ed Orient Express. Per la prossima edizione ci saranno sicuramente delle nuove candidature, come quella avanzata dagli svedesi di Artemis. 15:22 Neozelandesi che dunque potranno dettare le regole e scegliere la sede della prossima Louis Vuitton Cup. Sembra scontata la riconferma di imbarcazioni su foil.

