Le frontiere della ricerca Messina mente brillante

(Di sabato 19 ottobre 2024) di Alfredo Marchetti Sei anni di studi, fatiche, progetti da realizzare, speranze e alla fine risultati. Micheletore massese al Cnr di Pisa, è stato premiato per il duro lavoro portato avanti in tutto questo periodo caratterizzato da dati, computer, analisi tecniche, studi e ricerche. Iltore 31enne ha ottenuto il prestigioso premio europeo ’Cor Baayen Award’, sbaragliando la concorrenza di colleghi arrivati da Polonia, Olanda, Francia, Portogallo, Finlandia. Un premio che punta a valorizzare i giovanitori a livello europeo, assegnato dall’European researcher consortium for informatics and mathematics. Dal sito di Ercim si legge: "Ladi Nicola si contraddistingue per l’alta qualità , l’approccio interdisciplinare e il significativo impatto sullacontemporanea".