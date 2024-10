Latina, furto di energia elettrica da 270mila euro: arrestato imprenditore (Di sabato 19 ottobre 2024) Latina, 19 ottobre 2024 – La Polizia di Stato, lo scorso 17 ottobre, di intesa con E-distruzione, ha proceduto al controllo di un supermercato ubicato in città al fine di verificare l’eventuale allaccio abusivo alla rete elettrica; il sopralluogo consentiva di documentare un allaccio abusivo, perfettamente funzionante, che consentiva di bypassare il contatore erogando, direttamente, all’esercizio commerciale l’energia. Dopo avere accertato questo primo allaccio, scattavano, contestualmente due ulteriori verifiche presso altrettanti punti vendita, ubicati in Latina e Roma, riconducibili, anche questi, alla medesima società. Anche queste due verifiche consentivano di documentare altrettanti allacci abusivi appositamente installati per consentire l’erogazione agli esercizi sottraendo l’energia, direttamente, alla rete. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – La Polizia di Stato, lo scorso 17 ottobre, di intesa con E-distruzione, ha proceduto al controllo di un supermercato ubicato in città al fine di verificare l’eventuale allaccio abusivo alla rete; il sopralluogo consentiva di documentare un allaccio abusivo, perfettamente funzionante, che consentiva di bypassare il contatore erogando, direttamente, all’esercizio commerciale l’. Dopo avere accertato questo primo allaccio, scattavano, contestualmente due ulteriori verifiche presso altrettanti punti vendita, ubicati ine Roma, riconducibili, anche questi, alla medesima società. Anche queste due verifiche consentivano di documentare altrettanti allacci abusivi appositamente installati per consentire l’erogazione agli esercizi sottraendo l’, direttamente, alla rete.

