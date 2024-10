Ilrestodelcarlino.it - Ladri da Gino Fabbri, danni nella famosa pasticceria

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Bologna, 19 ottobre 2024 –in azione alla, in via Cadriano, alle porte di Bologna. “Stamattina (ieri, ndr) – racconta il pluripremiato pasticcere – quando i ragazzi sono arrivati alle 5 hanno visto le macchine della polizia davanti al locale. La serranda era tirata su di mezzo metro, non so che cosa abbiano usato per forzarla. Isono riusciti a entrare, ma è stato più un atto vandalico che un vero e proprio furto”. Il settantatreenne, da anni uno dei nomi più conosciuti dellabolognese e non solo, è sconsolato mentre racconta quanto successo ieri al suo locale. “Hanno rotto una porta dietro al bar – continua – poi sono andati verso la scala e hanno provato ad aprire il negozio dei formaggi.