Kvara in vantaggio su Neres per l'Empoli ma il brasiliano è pronto a insidiare il compagno (Sky)

Nel corso della rifinitura in vista della trasferta di Empoli, Francesco Modugno, inviato Sky Sport a Castel Volturno, fornisce gli ultimi aggiornamenti. In questo momento si va verso la conferma di Kvara sulla fascia sinistra ma Neres è pronto e potrebbe insidiare il compagno di squadra. Da quando sono rientrati i nazionali Conte va avanti a sedure di due ore

Le parole di Modugno a Sky: «Bisogna riprendere il filo in mano. Conte è maestro in questo, da quando sono rientrati i nazionali si va avanti a sedure di due ore. In questo momento in corso la rifinitura. Empoli però è una trasferta insidiosa. Napoli potenzialmente tutto nuovo: Olivera in gruppo, però Spinazzola opzione concreta. C'è Gilmour, McTominay, ancora Caprile tra i pali. Neres sta lì, in questo momento è avanti Kvara. Ma Neres è pronto, insidia Kvara».

Verso Empoli-Napoli - tra Kvara e Neres è ballottaggio : chi è il favorito - Da Castel Volturno, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sembra essere stato chiaro, con i due che in vista di Empoli si giocano una maglia da titolare. L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sulle possibili scelte dell’allenatore leccese, per cui il favorito sembra essere sempre il georgiano, ma non va esclusa a priori la sorpresa Neres. (Spazionapoli.it)

Napoli - Conte : “Contro l’Empoli serviranno cuore e concentrazione. Neres-Kvara è un dilemma” - Rispetto per l’Empoli e preparazione alla sfida Parlando dell’avversario, Conte ha elogiato l’Empoli come una squadra ben organizzata e ha riconosciuto le difficoltà storiche sul loro campo: “Storicamente Empoli è sempre stato un campo molto difficile per noi”. Ha chiesto pazienza ai tifosi, garantendo l’impegno nel costruire qualcosa di duraturo che renda orgogliosa la città. (Napolipiu.com)

Conte : «Neres al posto di Kvara o Politano? In questo momento il dilemma è con Khvicha» - Quando sai che devi andar via è un po’ come Romelu, ti vuoi allenare ma la testa è un po’ altrove. Abbiamo appena iniziato la ricostruzione, c’è bisogno di sana competizione, tutti sanno che c’è qualcuno dietro che spinge e se ho un po’ di mal di pancia c’è qualcuno dietro pronto a prendere il posto. (Ilnapolista.it)