Rompipallone.it - Juventus, la bocciatura è doppia: “Non valgono tutti quei soldi”

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Per laarriva unae bruciantedi calciomercato: strategie da rifare per i bianconeri Si entra in un altro ciclo vorticoso di partite e dall’importanza capitale, specialmente per la, che nei prossimi giorni sarà attesa da impegni probanti e significativi per iniziare a sancire definitivamente le proprie ambizioni. Per i bianconeri, ci si attende molto dal trittico formato da Lazio, Stoccarda e Inter. Gare che possono far spiccare il volo davvero verso l’alto alla truppa di Thiago Motta, ma la scalata non sarà di certo facile. L’inizio di stagione è stato discreto per i bianconeri, rinnovati quasi del tutto rispetto alla passata stagione, e qualcosa dei dettami del nuovo ciclo inizia a intravedersi. Ora, però, servono le conferme, dal punto di vista sia del gioco che dei risultati.