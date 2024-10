Dilei.it - Jennifer Lopez, pronto un singolo dopo la rottura con Ben Affleck: “Vuole una hit”

(Di sabato 19 ottobre 2024)è tornata single e non pensa ci sia momento migliore di questo per rilasciare un nuovo. Una hit potente e indimenticabile della musica dance, il suo grande amore dalle origini. La separazione da Benha creato nella popstar un grande dolore, e anche per questo al momento JLo sta cercando una rivincita musicale., una canzone di successol’addio a BenA rivelare la novità è stato Page Six, grazie ad alcune fonti vicine alla cantante.sarebbe alla ricerca di una nuova canzone di successo. Un tormentone che faccia ballare diverse generazioni e rimanga nel firmamento. Ecco cosa rivela l’insider: “Sono stati contattati alcuni cantautori. Lei vorrebbe un grande successo dance. La sua priorità, professionalmente parlando, è la musica. Non ha senso che si impegni adesso se non in qualcosa di grande.