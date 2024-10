Incendio al parcheggio Metronio: una situazione allarmante nel cuore di San Giovanni (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore pulsante di San Giovanni, il parcheggio Metronio ha attirato l’attenzione della comunità dopo un Incendio che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. La struttura, abbandonata da quasi un decennio, è divenuta un simbolo di degrado e incuria, attirando rifiuti e occupazioni abusive. Questa vicenda sottolinea una problematica più ampia legata alla gestione degli spazi pubblici e alla sicurezza urbana. Incendio e intervento dei soccorsi Venerdì 18 ottobre, poco prima delle 18.30, l’area del parcheggio Metronio è stata scossa da fiamme visibili nei cieli della capitale. I cittadini, preoccupati per la sicurezza, hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza, facendo scattare l’allerta. Gaeta.it - Incendio al parcheggio Metronio: una situazione allarmante nel cuore di San Giovanni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelpulsante di San, ilha attirato l’attenzione della comunità dopo unche ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. La struttura, abbandonata da quasi un decennio, è divenuta un simbolo di degrado e incuria, attirando rifiuti e occupazioni abusive. Questa vicenda sottolinea una problematica più ampia legata alla gestione degli spazi pubblici e alla sicurezza urbana.e intervento dei soccorsi Venerdì 18 ottobre, poco prima delle 18.30, l’area delè stata scossa da fiamme visibili nei cieli della capitale. I cittadini, preoccupati per la sicurezza, hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza, facendo scattare l’allerta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio a San Giovanni : fiamme nel parcheggio multi piano - Una bomba a orologeria a rischio incendio. Un parcheggio multi piano abbandonato divenuto nel corso degli anni una sorta di squat. Un cumulo di rifiuti al coperto nel cuore della città. È il parchegggio multi piano Metronio a San Giovanni. Numerose le segnalazioni al 112 a partire dal tardo... (Romatoday.it)

Incendio nel parcheggio dell'Eurospin - fiamme nella zona industriale - Incendio nel parcheggio dell'Eurospin di Salerno, nella zona industriale. Per cause da accertare, un'auto è stata avvolta dalle fiamme, sotto gli occhi di numerosi cittadini. Non si conoscono le cause del rogo: si indaga. (Salernotoday.it)

Incendio nel parcheggio al Teatro San Ferdinando di Napoli - 7 auto distrutte dalle fiamme - Incendio nel parcheggio adiacente al Teatro San Ferdinando di Napoli, 7 auto distrutte. Sul posto i vigili del fuoco.Continua a leggere . (Fanpage.it)