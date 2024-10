Inaugura la Bottega 1: ai Cantieri culturali alla Zisa installazioni, musica e performance pirotecniche (Di sabato 19 ottobre 2024) A tre anni dalla sua nascita nel capoluogo siciliano, Kultur Ensemble Inaugura la Bottega 1 ai Cantieri culturali alla Zisa, nuovo spazio per le artiste e gli artisti della programmazione curata congiuntamente dal Goethe-Institut e dall’Institut français. Un vero e proprio studio d’artista che Palermotoday.it - Inaugura la Bottega 1: ai Cantieri culturali alla Zisa installazioni, musica e performance pirotecniche Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A tre anni dsua nascita nel capoluogo siciliano, Kultur Ensemblela1 ai, nuovo spazio per le artiste e gli artisti della programmazione curata congiuntamente dal Goethe-Institut e dall’Institut français. Un vero e proprio studio d’artista che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tornano i negozi di alimentari "come una volta" : inaugurato 'Casa e Bottega' - ‘Casa e bottega’, di nome e di fatto. L’imprenditrice Loredana Burlacu, dopo il successo del suo negozio a Ravalle inaugurato nel gennaio del 2018, ha deciso di aprire una seconda attività sempre investendo nelle frazioni, questa volta a Francolino. “Lo spirito è quello della bottega di... (Ferraratoday.it)

AC Milan x New York Yankees inaugurano “la bottega del diavolo” - nuova boutique rossonera nel cuore di Milano - AC Milan ha inaugurato “La Bottega del Diavolo”, nuovo boutique concept store che nasce in Via Dante, al fianco del Flagship Store del Club, nel cuore di Milano tra il Duomo e Piazza Castello. A tagliare il nastro del nuovo spazio un evento di lancio esclusivo organizzato per celebrare la... (Milanotoday.it)

Livorno - nuova Bottega Solidale a Colline : inaugurazione il 18 settembre - Il "Centro Cristiano Fonte di Vita Aps" annuncia il trasferimento della Bottega Solidale "Fonte di Vita" in via Carlo Lorenzini 30/34. L'inaugurazione avverrà il 18 settembre alle 10 alla presenza dell'assessore al Sociale, Andrea Raspanti, e del presidente di Casalp, Marcello Canovaro. La... (Livornotoday.it)