Iodonna.it - In "Disclaimer" l'attrice australiana è una donna con un segreto. Cosa le è successo molti anni prima durante una vacanza in Italia? E perché qualcuno dal passato torna a minacciare la sua felicità?

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “” inno si potrebbe tradurre “esonero di responsabilità”.- La vita perfetta è la serie in 7 puntate che ha per protagonista Cate Blanchett (ora disponibile su Apple Tv+). Ilche si potrebbe premettere a questa intervista di fatto è una confessione: è inevitabile che, quando si incontrano star, superstar e anche starlette, si finisca per credere e comunicare al mondo (a quel pezzettino di mondo che leggerà l’articolo) che si è di fronte a creature più carismatiche, più belle, più intelligenti di quanto la realtà dei fatti candidamente rimandi.