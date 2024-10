Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, spoiler: Marcello scopre la verità, Umberto rischia grosso

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un durissimo colpo è in arrivo perBarbieri, come si evince daglide Il. Il giovane, infatti, scoprirà finalmente che Matteo è stato complice diGuarnieri nella truffa di Hofer. Tutto partirà quando Botteri si imbatterà casualmente nella Furlan e la donna si lascerà sfuggire qualcosa di strano che colpirà l'attenzione dello stilista. L'uomo, in particolare, inizierà a sospettare che in atelier possa esserci una spia, mentreincontreràe si mostrerà insolitamente benevolo nei suoi confronti. Poco dopo, Guarnieri confesserà a Tancredi i dettagli sulla truffa di Hofer. Matteo, più tardi, apprenderà dei sospetti di Botteri circa l'esistenza di una spia all'interno dele ne parlerà con. Il loro incontro, però, verrà scoperto da Armando, il quale noterà i due mentre parlano di nascosto.