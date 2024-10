Iltempo.it - Il "no " annunciato al centro migranti dalla giudice fan di Apostolico

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le toghe rosse contro il governo per mandare all'aria la politica sui. Non è un segreto il tentativo di boicottare l'accordo con l'Albania, ma è scritto nero su bianco, in un'intervista rilasciata il 10 dicembre scorso a Repubblica da Silvia Albano, ildella Sezione immigrazione del Tribunale di Roma che ieri ha emesso la contestata sentenza con la quale non ha convalidato il trattenimento dei dodicitrasferiti nelitaliano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Non unaqualunque, ma l'emblema di quelle toghe in prima linea quando c'è da bastonare l'avversario politico.